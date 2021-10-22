Mirror припомнила Боулдуину его провидческий "твит" об убийстве

Британское издание Mirror утверждает, что звезда Голливуда Алек Болдуин несколько лет назад задавался вопросом о том, какого это убивать людей без веского на то основания. К сожалению, актёру на практике довелось испытать чувство, когда становишься виновником гибели ни в чём неповинных людей.

Новости о трагической гибели оператора и тяжёлого ранения режиссёра на съёмках вестерна в США побудили Mirror пролистать Твиттер Болдуина и найти запись, датированную сентябрём 2017 года.

Тогда артист поразмышлял о "неправомерном убийстве кого-то".

"Интересно, каково это — несправедливо убивать кого-то?" — пишет артист в своём Twitter.

Голливудский актёр задался таким вопросом, выражая своё мнение по поводу нашумевшей истории о том, как офицер полиции убил смертельным выстрелом подозреваемого на парковке.

Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил двух сотрудников на съёмках своего нового вестерна "Ржавчина". Сообщается, что оружие было заряжено боевыми патронами вместо холостых.

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