Британское издание Mirror утверждает, что звезда Голливуда Алек Болдуин несколько лет назад задавался вопросом о том, какого это убивать людей без веского на то основания. К сожалению, актёру на практике довелось испытать чувство, когда становишься виновником гибели ни в чём неповинных людей.
Новости о трагической гибели оператора и тяжёлого ранения режиссёра на съёмках вестерна в США побудили Mirror пролистать Твиттер Болдуина и найти запись, датированную сентябрём 2017 года.
Тогда артист поразмышлял о "неправомерном убийстве кого-то".
"Интересно, каково это — несправедливо убивать кого-то?" — пишет артист в своём Twitter.
Голливудский актёр задался таким вопросом, выражая своё мнение по поводу нашумевшей истории о том, как офицер полиции убил смертельным выстрелом подозреваемого на парковке.
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