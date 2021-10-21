Федункив пристыдила голого Давида во Флоренции: "Купи плавки"

Звезда "Реальных пацанов" и Comedy Woman Марина Федункив продолжает путешествие по солнечной Италии со своим молодым супругом Стефано Маджи. Во Флоренции актрису возмутили голые скульптуры на площади Синьории.

Статуя Давида во Флоренции

Поборница нравственности высказала всё, что думает по поводу такого искусства.

"Чем дальше тем хлеще, — выразила своё негодование артистка. — Вы видите что творится, посмотрите, это ужас какой-то. Этот без трусов. Ну едешь ты отдыхать, купи плавки, нет вывалился он, посмотри, дескать, какие у меня клубни, какая картоха нынче уродилась у меня. Я если бы я посреди Москвы труханы сняла, да свой пирог вывалила, да меня сразу в умалишёнку бы забрали. Вон одни уже доходились, им руки то поотрывали и лепесточком прикрыли. Я не знаю, как вы жить будете".

Федункив, которую часто пугают европейские памятники культуры, сняла на видео статую "Давида", созданную по образцу гениального творения Микеланджело. Подлинник скульптуры простоял на главной флорентийской площади до 1873 г. В наши дни у главного входа в Палаццо Веккьо находится копия, созданная в 1910 г.

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