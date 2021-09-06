Федункив не понравилась "дыра", в которую привёз её молодой муж

Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив с размахом отпраздновала свою свадьбу. Избранником комедийной актрисы стал 37-летний итальянец Стефано Маджи. Супруг привёз Федункив в свою страну, однако актрису ужаснуло "убожество" родного города её супруга.

В свадебное путешествие молодожёны отправились в Рим. Марину Федункив покоробили руины города. В своём Instagram-аккаунте актриса Марина Федункив опубликовала видео на фоне знаменитого Колизея.

Главная достопримечательность легендарного города не впечатлила 49-летнюю уроженку города Пермь.

— У всех одинакова беда, у нас недострои, у них вот тоже. Чем лучше — стоит недострой. Ну хоть бы оштукатурили фасад. У нас какая-либо шишка когда приезжает, оштукатуривают или завешивают хотя бы зелёненьким сукном. Ну снесли бы, какую-нибудь элитку построили бы. Сколько у Вас этот недострой? — интересуется актриса — Почти две тысячи лет, — поясняет ей молодой супруг. — Уууу, дела похлеще, чем у нас. Не умеют люди деньги зарабатывать. Не знаю, как вы жить будете", — вздыхает артистка.

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"Реально аж бесит! Не могут достроить эту эйфелевую башню, а потом хвастаются что у них в Америке все идеально. Ужасно! Ненавижу эту лживость и показуху", — поддержала Марину стендап-комик Наталья Краснова.

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