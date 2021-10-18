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Православный священник о злосчастиях Собчак: "Надо отмаливать"

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После ДТП со смертельным исходом в сети заговорили о том, что на Ксению Собчак обрушился гнев Божий из-за того, что она позволяет себе нападать на Русскую Православную Церковь. Представитель РПЦ объяснил, желали ли в церковном сообществе Собчак неприятностей.

Православный священник о злосчастиях Собчак: "Надо отмаливать"

Незадолго до аварии журналистка сняла фильм о молодом священнике, который разоблачил несправедливости, творящиеся за "церковной оградой".

Припомнили Ксении и её скандальный визит в Среднеуральский женский монастырь. Всё это в совокупности навело экстрасенса Мирославу Коплавини на мысли о том, что Собчак "прокляли духовники".

"Аргументы Недели" попросили православного священника протоиерея Николая прокомментировать ситуацию.

"Прости нас, Господи! Что же вы спрашиваете! Как может Православная Церковь желать зла человеку? Это невозможно! Ложная информация всяких экстрасенсов. О её душе может молиться только её духовник! Отмаливать её надо! Но есть ли у неё такой духовник?" — цитирует слова представителя духовенства argumenti.ru.

Не одобрил протоиерей Николай страсть Собчак ко всевозможным провокациям. Тут можно вспомнить пляски журналистки в гробу и приезд на свадьбу в катафалке.

"Наслышан, что Собчак любит шокировать людей и "заигрывать" с тёмными силами. Это конец её душе. Как можно было устраивать, прости, Господи, "бесовы" пляски у храма, где люди молятся, где Господь царит? Это грех. И тут только Церковь поможет. Отмаливать духовнику её душу надо", — объяснил священник.

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Ксению Собчак избили и выгнали из монастыря
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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