Адвокат обрушился на Собчак с обвинениями: "Живите теперь с этим!"

Ксения Собчак объясняла, что "поймать" её не получится, так как она говорит истинную правду. Известный адвокат Шота Горгадзе не верит ни единому слову журналистки. Он написал обличительную речь, в которой объясняет, почему считает, что знаменитость несёт моральную ответственность за ДТП со смертельным исходом.

Горгадзе убеждён, что водитель VIP-такси сам не посмеет выехать на встречку или превысить скорость, если не будет на то жёсткого приказа VIP-пассажира.

"А потому, Ксения Анатольевна, все рассказы о том, что Вы здесь ни при чём, они для публики. А вот Вам теперь с этим жить! Каждый день. Жить с осознанием, что Вы "убили" женщину," — пишет адвокат в своём Instagram-аккаунте.

Юрист отмечает, что знаменитость в состоянии заплатить много денег семье водителя, и он даст показания о том, что нагло выехал на встречку, чтобы выйти сухой из воды.

Горгадзе взывает к совести звезды:

"Но я хочу чтобы Вы запомнили: оставаясь наедине с самой собой, в те редкие минуты, когда в Вас будет просыпаться девочка, которой Вы когда-то были, в те мгновения, когда человечность возьмёт верх на минутку над цинизмом, а совесть подаст тихий голос: Это Вы, Ксения Анатольевна! Это Вы, а не водитель, который сделал то, что Вы велели, лишь бы не быть уволенным и обруганным Вами. Это Вы сделали! Живите теперь с этим! Просыпайтесь и засыпайте с этим!" — пишет адвокат.

Горгадзе припомнил Собчак её игры с похоронными атрибутами.

"Вот вам и катафалк на свадьбу. Вот вам и подведение итогов года в гробу", — заканчивает свою нравоучительную речь юрист.

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