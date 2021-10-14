Собчак высказалась об очной ставке с водителем "Майбаха"

Ксения Собчак очень удивлена тем, что новость о ДТП с её участием ещё актуальна, и кто-то пытается её в чём-то обвинить. Звёздный юрист Андрей Алёшкин ранее предположил, что кто-то действительно пытается сделать звезду соучастницей в деле о ДТП со смертельным исходом.

Ксения Собчак начинает входить в свой привычный режим работы. В её Telegram-канале "Кровавая барыня" появляются новости, не связанные с трагической аварией.

Тем не менее, Собчак приходится отвечать на публикацию, которую она называет очередным фейком.

"Теперь про то, что показания Собчак и Цоя расходятся, поэтому будет очная ставка, поэтому её повезут на место ДТП. Во-первых, благодаря работе наших замечательных и самых честных на свете органов, протоколы и показания гуляют по редакциям и есть во всех каналах. Их можно сравнить — я вот сравнила и всё описано как было, и у меня, и у него", — пишет Ксения в своём ТГ-канале.

Журналистка искренне не понимает, почему новости об аварии, в которой она едва не погибла, всё ещё так будоражат общественность.

"Это полный бред, что люди всё ещё обсуждают меня, да ещё и пытаются обвинить, и устроить истерику по поводу "Ксении Собчак снова ничего не будет". Снова ничего не будет за что? За то, что попала в аварию? Интересно", — возмущается знаменитость.

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