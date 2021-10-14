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Стало известно, в каком иностранном фильме снимется Бузова

Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила, что теперь её можно будет увидеть в зарубежном фильме голливудского производства. Поклонники звезды "Дома-2" провели своё расследование и выяснили, как дебют ждёт Ольгу на "фабрике грёз".

Стало известно, в каком иностранном фильме снимется Бузова

Ольга Бузова не хотела заранее рассказывать о своей роли в голливудской картине. Он пообещала поведать фанатам обо всём позже, однако дотошная публика без труда вычислила, на какой фильм намекает поющая ведущая.

Подсказка была на страничке Ольги в Instagram. Бузова сфотографировалась с 55-летней звездой фильма "Такси 3" Бай Лин.

С Лин звезда "Дома-2" снялась в боевике "Схватка" режиссёра Эркена Яглашева. Он разместил в своём аккаунте беседу Бай Лин с Ольгой Бузовой. Российская знаменитость беседует с иностранной актрисой на английском языке.

В сети уже обсуждают, как Ольга справится с ролью в кино. За плечами у Бузовой есть опыт игры на сцене прославленного МХАТа. Поклонники знаменитости надеются, что театральная школа поможет выпускнице телестройки не ударить в грязь лицом перед англоязычной публикой.

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Автор: Елена Былкина
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