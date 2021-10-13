Ольга Бузова снялась в голливудском фильме

Ольга Бузова снова осваивает новые творческие горизонты. Сцена МХАТа оказалась тесна для звезды "Дома-2", и она вышла на международный уровень. Поющая ведущая снялась в картине голливудского производства.

В Instagram-аккаунте Ольги Бузовой появились кадры с какого-то сказочного конкурса красоты. Корона победительницы предсказуемо досталась Ольге.

На видео Бузова с королевским головным убором заявила, что корона ей не жмёт.

Позже звезда объяснила, что это было за соревнование красоток.

"Вчера в Белеке состоялся ежегодный фестиваль Miss International (festival of beauty, fashion and talent), где меня наградили специальной наградой — Miss Universe Beauty Euroasia", — рассказала знаменитость о своём новом титуле.

В этом же посте Ольга рассказала и другую ошеломляющую новость.

"Но главным событием лично для меня стало другое … я снялась в голливудском фильме — Все подробности позже", — написала Бузова.

Поющая ведущая уже вжилась в роль актрисы, которая получает высокую награду.

"Спасибо всем, кто верит в меня. Дальше — больше", — написала Ольга.

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