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Умерла супруга Вахтанга Кикабидзе

Шоу-бизнес » Зарубежный

Скончалась прима-балерина Тбилисского академического оперного театра, заслуженная артистка Грузии Ирина Кикабидзе. В браке с советским и российским артистом Вахтангом Кикабидзе они прожили больше полувека.

Умерла супруга Вахтанга Кикабидзе

По словам Толмачёва, Ирина Кикабидзе скончалась вечером минувшего понедельника.

"Ушёл мой прекрасный, самый тёплый и преданный человек… Мама, я тебя люблю…", — цитирует дочь Ирины Марину Сагарадзе грузинское издание Newposts.

По словам директора артиста Вахтанга Кикабидзе Олега Толмачёва, смерть прима-балерины не связана с коронавирусом. Последнее время Ирина сильно болела из-за преклонного возраста.

Сам артист только недавно вернулся домой с гастролей, уточняет издание.

Ирина и Вахтанг Кикабидзе познакомились в 1965 году в Будапеште на гастролях и прожили в браке 55 лет. Грузинская артистка стала первой и единственной любовью актёра. Пара воспитала двоих детей.

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