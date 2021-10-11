В сети осудили приход Кикабидзе в шоу Малахова

Недавнее появление Вахтанга Кикабидзе на российском ТВ интернет-пользователи восприняли в штыки. Ранее народный артист Грузинской ССР объявил РФ бойкот. Актёру, ставшему гостем программы Андрея Малахова, припомнили его слова о визите в Россию: "Если у тебя есть гордость — не поедешь".

В сети негативно высказались по поводу появления звезды советского кинематографа на экране ТВ.

"В субботнем выпуске передачи Малахова, в самый прайм-тайм, когда вся страна собралась у телевизоров, демонстрируют старого, морщинистого и непримиримого грузинского русофоба. Очень хочется спросить у редакторов, которые готовили выпуск программы в честь народной песни: неужели без этого потасканного Мимино вовсе нельзя было обойтись?" — говорится в Telegram-канале Swiss Vatnik.

Вахтангу Кикабидзе не могут простить его прежних высказываний. В частности, артист, который принципиально отказывался от концертов в России, неодобрительно высказывался о советском менталитете.

"Если бы я мог, я бы всё разрушил. Но у меня не получится сделать это в одиночку! Понадобится много времени для уничтожения советского менталитета", — говорил артист.

Россию он в последние годы не жаловал.

"Я не планирую туда ехать. Для чего мне это? Как ты можешь поехать и выступать перед теми, кто тебя бьет?! Если у тебя присутствует гордость — не поедешь", — говорил актёр.

При этом есть мнение, что Вахтанг Кикабидзе всё же приезжает в Россию, чтобы выступать на корпоративах. Сам звезда "Мимино" уверяет, что очевидцы ошибаются, когда замечают его на концертах в РФ.

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