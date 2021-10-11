Концертный директор Леонтьева высказался о "госпитализации" певца

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Валерий Леонтьев оказался в больнице с коронавирусной инфекцией.

Сообщалось, что секс-символ 90-х попал в больницу с положительным тестом на "ковид" и такими тревожными симптомами, как кашель и повышенная температура тела.

Концертный директор Борис Чигирёв объяснил, как на самом деле чувствует себя 72-летний артист.

"Дома сидит, ничего нет, всё в порядке, живой-здоровый", — цитирует слова Чигирева RT.

В информацию о "ковиде" возрастных звёзд легко поверить, так как многие знаменитости не избежали заражения опасным вирусом. В данный момент в больнице с COVID-19 находятся Лариса Гузеева и Валерий Гаркалин.

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