Ранее в СМИ появилась информация о том, что Валерий Леонтьев оказался в больнице с коронавирусной инфекцией.
Сообщалось, что секс-символ 90-х попал в больницу с положительным тестом на "ковид" и такими тревожными симптомами, как кашель и повышенная температура тела.
Концертный директор Борис Чигирёв объяснил, как на самом деле чувствует себя 72-летний артист.
"Дома сидит, ничего нет, всё в порядке, живой-здоровый", — цитирует слова Чигирева RT.
В информацию о "ковиде" возрастных звёзд легко поверить, так как многие знаменитости не избежали заражения опасным вирусом. В данный момент в больнице с COVID-19 находятся Лариса Гузеева и Валерий Гаркалин.
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