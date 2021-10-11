Валерия Леонтьева экстренно госпитализировали с COVID-19

Валерий Леонтьев пополнил список звёзд, не сумевших избежать заражения коронавирусной инфекцией. 72-летний артист попал в больницу с тревожными симптомами и положительным тестом на COVID-19.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Валерий Леонтьев стал пациентом "ковидной" больницы в Москве.

Секс-символ 90-х жаловался на такие симптомы, как слабость, кашель и высокая температура тела. Несколько дней певец пытался справиться с болезнью дома с помощью медикаментозного лечения, однако после положительного ПЦР-теста его спешно госпитализировали.

Медики оценивают состояние народного артиста России как среднетяжёлое.

"Вечный любовник и вечный злодей сердцеед" недавно приходил в гости к Алле Пугачёвой в компании Олега Газманова и Лаймы Вайкуле.

Старость и болезнь очень не идёт Валерию Леонтьеву. Ходили шутки о вечно молодом певце, который якобы выпил эликсир молодости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.