Адвокат провёл расследование по факту смерти жены Прохора Шаляпина

Юрист Александр Бенхин объяснил, почему супруга Прохора Шаляпина жива и чем может обернуться этот грандиозный обман.

Адвокат не сомневается, что брак между Прохором Шаляпиным и Татьяной Дэвис всё же был заключён. Смущает юриста то, что он не нашёл никакого следа в Сети о смерти Дэвис.

В США и Канаде принято публиковать некрологи. Без этого не обходится ни одна смерть.

"Это огромный бизнес! Но ни одного некролога, ни одного следа в гигантской сети… Это подозрительно и мне не понятно", — цитирует слова Бенхина Пятый канал.

Поспешное кремирование бизнес-вумен тоже не вяжется с порядками в США. У женщины должна была быть страховка, позволяющая транспортировать и захоранивать тело.

"Это нелогично! Есть отмазка, что COVID-19 страховка не покрывает. Окей. Лечение от COVID-19 не покрывает, но почему не перевезти тело по страховке? Страховка у неё должна была быть, как у члена адвокатской палаты, как у VIP-клиента банка!" — делится своими мыслями юрист.

Александр Бенхин считает, что Татьяна Дэвис либо жива, либо выдавала себя за кого-то другого.

"Я утверждаю, что она не та, за кого себя выдавала!" — приходит к выводу юрист.

Бенхин не отыскал сведений о физическом лице с именем Татьяна Дэвис. Фамилии якобы скончавшейся супруги Шаляпина нет даже на сайтах регистрации недвижимости.

"Очень всё мутно, очень всё путано. Прохор любит хайп, но не настолько, чтобы лезть в такие дела. Это мошенничество международного масштаба! Это не его стиль! Единственный вывод: его подставляют, используют. Он в данном случае не модератор, а жертва", — уверен юрист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.