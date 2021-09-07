"Не рискует, а приобретает": юрист о блистательных перспективах Шаляпина

Недавно Прохор Шаляпин женился на миллионерше из Канады. Избранница артиста, владеющая сетью юридических фирм, настояла на том, чтобы звезда "Фабрики звёзд" подписал с ней брачный контракт на 150 страниц". Pravda. ru выяснила у юриста, какие опасности подстерегают Прохора, "попавшего в сети" женщины, которая "собаку съела" на бракоразводных процессах.

На вопросы издания Pravda. ru ответил юрист, адвокат, телеэксперт Александр Бенхин.

Женитьба Прохора Шаляпина привлекла общественное внимание. Злые языки стали говорить, что артист нашёл себе выгодную партию, намекая на меркантильные интересы певца. В окружении же Шаляпина уверяют, что он относится к своей избраннице со всей искренностью, заботой и любовью.

Супруга артиста, однако, подкрепила свой союз не только клятвенными заверениями в любви и верности, но и огромным брачным контрактом. Прохор подписал юридический договор, который некоторые склонны воспринять как опасную кабалу.

Юрист Александр Бенхин так не считает. Он уверен, что Прохор в любом случае останется в плюсе.

— Чем рискует Прохор Шаляпин, вступая в брак с иностранной гражданкой, которая составляла брачный договор на 150 страниц?

— Ничем он не рискует абсолютно. Канадское гражданство, кстати, и двойным может быть. Наоборот, он рискует, а приобретает. Хороший заголовок "Прохор Шаляпин не рискует, а приобретает, вступая в брак". Потому что если он сочетается браком с гражданкой Канады, через четыре года он может получить сам гражданство Канады. Это очень удобный хороший паспорт, его любят во всем мире. Вроде она выжила, судя по новостям. Там был у нее какой-то напряг со здоровьем. Он ее оставил выздоравливать одну. И сейчас к ней, может быть, вернется в ближайшее абсолютно время, — отметил Бенхин.

— Могут ли быть в этом выгодном, на первый взгляд, союзе подводные камни для певца?

— Нет. Там другие весовые категории. Женщина реально небедная. Даже те какие-то, с ее точки зрения, копейки, которые у Прохора есть, она не будет его разводить на это.

— Есть ли опасность для охотников за богатыми невестами, или они находятся в заведомо выгодных условиях с юридической точки зрения?

— Если действительно весовые категории, как мы сказали, разные, если этот охотник-альфонс специально подыскивает богатую невесту, так или иначе, конечно, он в выгодной ситуации. Я думаю, что и на старуху бывает проруха. С той стороны могут быть тоже ушлые персонажи, которые могут и наказать таких охотников. Поэтому в данном случае речь не о Прохоре, а просто, в общем, размышляем. Прохору этих цитат не приписывайте. Я с ним очень хорошо дружу. Он у меня на дне рождении выступал. Мы так друг друга любим, уважаем. Поэтому я про него ничего плохого говорить не хочу. И он не плохой, кстати, он очень позитивный.

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