Озвучено имя обвиняемого по делу об убийстве Талькова

30 лет назад в северной столице во Дворце спорта "Юбилейный" во время выступления был застрелен Игорь Тальков. Спустя годы назван предполагаемый убийца поэта и музыканта.

Единственным обвиняемым по делу об убийстве Игоря Талькова назван его концертный директор Валерий Шляфман.

Актёр Николай Лещуков предположил, что певец мог погибнуть от пули директора и охранника певицы Азизы Игоря Малахова. Стрельбу, по его мнению, мог спровоцировать бытовой конфликт в ходе концерта.

Эту версию прокомментировала пресс-секретарь вдовы музыканта Ирина Красильникова,

"Всё время идёт противодействие официальному выводу следствия, который озвучил следователь в 1992 году. Он вышел к СМИ и заявил, что единственным человеком, который мог выстрелить в Талькова, был Шляфман. Никаких вторых-третьих-восьмых обвиняемых у следствия нет, он один-единственный", — отметила Красильникова в эфире РЕН-ТВ.

Красильникова объяснила, что следователи не бросают попыток докопаться до истины в этом запутанном деле.

"Движение есть, дело возобновлено, ведутся следственные действия", — отметила пресс-секретарь.

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