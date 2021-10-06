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Озвучено имя обвиняемого по делу об убийстве Талькова

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30 лет назад в северной столице во Дворце спорта "Юбилейный" во время выступления был застрелен Игорь Тальков. Спустя годы назван предполагаемый убийца поэта и музыканта.

Озвучено имя обвиняемого по делу об убийстве Талькова

Единственным обвиняемым по делу об убийстве Игоря Талькова назван его концертный директор Валерий Шляфман.

Актёр Николай Лещуков предположил, что певец мог погибнуть от пули директора и охранника певицы Азизы Игоря Малахова. Стрельбу, по его мнению, мог спровоцировать бытовой конфликт в ходе концерта.

Эту версию прокомментировала пресс-секретарь вдовы музыканта Ирина Красильникова,

"Всё время идёт противодействие официальному выводу следствия, который озвучил следователь в 1992 году. Он вышел к СМИ и заявил, что единственным человеком, который мог выстрелить в Талькова, был Шляфман. Никаких вторых-третьих-восьмых обвиняемых у следствия нет, он один-единственный", — отметила Красильникова в эфире РЕН-ТВ.

Красильникова объяснила, что следователи не бросают попыток докопаться до истины в этом запутанном деле.

"Движение есть, дело возобновлено, ведутся следственные действия", — отметила пресс-секретарь.

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Игорь Тальков - Я вернусь
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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