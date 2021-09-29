Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков объяснил, что после развода съехал от жены в квартиру, которую приобрёл до брака. Фотограф пытается отвоевать через суд право чаще видеться с дочерью. В противном случае Исхаков намерен решать в суде имущественные вопросы со звёздной супругой.
Дмитрий Исхаков, согласно решению суда, приезжает на встречу с дочерью два-три раза в неделю. После развода девочка несколько раз ночевала у отца.
Фотографа не устраивает то, что Полина Гагарина находится постоянно в разъездах, а девочку воспитывают няни.
Певица не разрешает Исхакову приезжать к дочери, когда ему этого захочется. Это и стало причиной конфликта.
"Я ей сделал лояльное, дружеское предложение с перекосом в её интерес. Она отказалась. Мне было отказано во всех моих предложениях. И по детям, и по активам", — отметил Исхаков в интервью Ксении Собчак.
Имущественный вопрос фотограф затрагивает, по его словам, только потому, что лишён нормального общения с дочерью.
"Из этого брака вышел только с тем, что заработал", — отметил Дмитрий.
Претензии по поводу радела имущества мужчины с юридической точки зрения, возможно, не безосновательны. Супруг постоянно сопровождал артистку в рабочих поездках, и теоретически имеет право на часть дома, нажитого в период брака.
"Мы семь лет, пока были в браке, много работали. Поэтому есть нюансы", — объяснил Исхаков.
Вердикт Ксении Собчак был, как всегда, оригинален.
"Дима, ты хороший, но пипец зануда", — отметила журналистка.
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