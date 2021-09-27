Алибасова сняли, как он еле ковыляет с продуктами из магазина

Продюсер группы "На-на" Бари Алибасов вызывает у публики острую жалость. Особенно поклонников главного "нанайца" страны пробило на слезу после видео, на котором он еле волочится с покупками из магазина. Бари Каримович идёт прихрамывая, а в какой-то момент сгибается под тяжестью своей ноши.

Бари Алибасов, несмотря на свой звёздный статус, напомнил аудитории простого одинокого пенсионера.

74-летний продюсер на видео предстаёт жалким и всеми покинутым. Он несёт какие-то пакеты, однако внезапная боль в спине заставляет его согнуться пополам. На лице его рисуется страшная гримаса. Он начинает стонать.

После этого Алибасова сняли на детской площадке. Знаменитость сидел на одном из игровых объектов, в бессилии и злобе размахивая кулаком.

Некоторые предположили, что Бари Каримович впал в детство.

"Я больше не буду, я хороший", — говорит продюсер в ответ на замечание какой-то женщины.

Подписчиков Алибасова удивил такой душераздирающий контент.

"Выздоравливайте, Ангела Хранителя Вам!"; "Жалкий и покинутый всеми"; "А что, некому помочь?"; "Куда набрал? Некому донести что ли!" — писали фолловеры под видео.

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