Вдова Олега Табакова Марина Зудина объяснила, что памятник на месте захоронения великого артиста не похож на привычные кладбищенские памятники.
27 сентября на Новодевичьем кладбище торжественно открыли памятник на могиле Олега Табакова. Народный артист СССР скончался весной 2018 года, и только теперь на месте его захоронения появился величественный памятный монумент.
Вдова Олега Павловича актриса Марина Зудина объяснила, что изваяние уникально.
"Может, мы затянули. Сложно было совместить памятник на кладбище и жизнелюбие Олега Павловича, — призналась Марина Зудина. — Этот памятник отличается от многих, что я видела. Это сочетание камня и стекла — такого на Новодевичьем ещё не было. Я думаю, что Олег Павлович смотрит на всех нас, на его лице — улыбка. Ему бы это понравилось", — цитирует слова Зудиной "Телепрограмма".
На памятнике выдающемуся актёру высечена его цитата: "Всё, что я обещал, я выполнил".
Автор монумента скульптор Николай Симонов объяснил, что памятник представляет собой четыре столпа.
"Это Олег Павлович, его ученики, друзья и театр. Зелёный хрусталь для памятника заказывался в Индии. Поскольку нужно было найти именно фисташковый цвет. Это цвет МХТ", — Симонов.
На открытие памятника пришла семья Олега Табакова: Марина Зудина с детьми Павлом и Марией, сын Табакова от первого брака Антон Табаков, ученики артиста и худрук МХТ имени Чехова Владимир Машков.
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