На могиле Олега Табакова установили необычный памятник

Вдова Олега Табакова Марина Зудина объяснила, что памятник на месте захоронения великого артиста не похож на привычные кладбищенские памятники.

Открытие памятника Олегу Табакову в Москве

27 сентября на Новодевичьем кладбище торжественно открыли памятник на могиле Олега Табакова. Народный артист СССР скончался весной 2018 года, и только теперь на месте его захоронения появился величественный памятный монумент.

Вдова Олега Павловича актриса Марина Зудина объяснила, что изваяние уникально.

"Может, мы затянули. Сложно было совместить памятник на кладбище и жизнелюбие Олега Павловича, — призналась Марина Зудина. — Этот памятник отличается от многих, что я видела. Это сочетание камня и стекла — такого на Новодевичьем ещё не было. Я думаю, что Олег Павлович смотрит на всех нас, на его лице — улыбка. Ему бы это понравилось", — цитирует слова Зудиной "Телепрограмма".

На памятнике выдающемуся актёру высечена его цитата: "Всё, что я обещал, я выполнил".

Автор монумента скульптор Николай Симонов объяснил, что памятник представляет собой четыре столпа.

"Это Олег Павлович, его ученики, друзья и театр. Зелёный хрусталь для памятника заказывался в Индии. Поскольку нужно было найти именно фисташковый цвет. Это цвет МХТ", — Симонов.

На открытие памятника пришла семья Олега Табакова: Марина Зудина с детьми Павлом и Марией, сын Табакова от первого брака Антон Табаков, ученики артиста и худрук МХТ имени Чехова Владимир Машков.