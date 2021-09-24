Собчак о компромате Канделаки: "Агрессивный лексический каламбур”

Ксения Собчак опубликовала компромат, который Тина Канделаки, по словам журналистки, собрала на неё и на Зарему Салихову (гражданскую жену владельца "Спартака" Леонида Федуна, вице-президента "Лукойла"). В отместку Ксения Анатольевна выдала всё, что знает неприглядного про Тину Гивиевну.

Собчак обвиняет Канделаки в кляузничестве и доносительстве.

"Как ещё назвать поведение некой женщины, которая одной рукой строчит кляузы Миллеру на одну из своих самых ярких оппоненток и подшивает скриншотики, а другой пишет ее мужу и просит разрешить ей к нему "подъехать и поговорить" о "системном взаимодействии"? Потому что очень хочет "конструктивного сотрудничества", да такого, что даже "готова двигать его игроков"? — пишет Ксения в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак заявляет, что Канделаки составляет четыре миллиона аналитических доносов про то, как её "х*** в телеге Зарема Салихова".

"Умиляет в этих письмах оборот "агрессивный лексический каламбур”. Даже мое интервью с Заремой и цитату про трусы не забыли — внимание приятно, конечно, что уж скрывать", — негодует Ксения.

В опубликованном Собчак материале имеются ссылки с подобным описанием обид, нанесённых Канделаки и "Матч-ТВ" под названием "Активности Заремы Салиховой".

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