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Александр Петров провёл экскурсию по своей шикарной квартире

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Петров долго и упорно трудился, накопил деньги и приобрёл квартиру мечты. Актёр живёт с избранницей Стасей Милославской в роскошных апартаментах. Звезда фильма "Стрельцов" во всех подробностях рассказал о своём жилье.

В гостях у актера Александра Петрова: двухуровневый лофт с большой террасой

Александр Петров — востребованный актёр с хорошими гонорарами. Состоятельный артист не пожалел денег на недвижимость, и в итоге живёт в роскошной квартире, в которой есть всё, что нужно для счастливой жизни.

Петров объяснил, что стремился выбирать квартиру с удобной планировкой.

"Я всегда мечтал, чтобы у меня была очень открытая квартира. Когда смотришь американское или европейское кино, ты понимаешь, что у них все отличается, все совершенно по-другому. Вот мне хотелось такое жилье. Также я с детства мечтал о втором этаже в квартире. Думаю, это тоже навеяно американской культурой, голливудскими фильмами", — рассказал артист на YouTube-канале AD Russia.

На первом этаже Александр обустроил огромную гостиную в сдержанных благородных тонах. Актёру не по душе яркие цвета, поэтому он отдавал предпочтение в оформлении жилья серым и белым цветам.

Ярким акцентом в его интерьере стал бирюзовый диван. Его выбрала невеста Петрова.

"Стася очень долго ходила и выбирала диван. Это ее любимый цвет. Мне кажется, что она относится к этому дивану как к живому. Если увидит на нём хотя бы крошку, будет скандал. Поэтому мне иногда даже страшно на него садиться", — признался артист.

На первом этаже расположены кухня, ванная комната и сауна. Александр любит бани, поэтому решил сделать сауну прямо в квартире.

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Автор: Елена Былкина
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