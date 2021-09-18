Волочкова вогнала в краску Джигурду

Анастасия Волочкова своим поведением заставила краснеть даже Никиту Джигурду.

Экс-прима Большого театра не перестаёт удивлять. Балерина опубликовала в своём Instagram видео со своим другом Никитой Джигурдой.

Танцовщица снаряжала приятеля на бой. Волочкову заинтересовала защитная ракушка, предохраняющая спортсмена от повреждений репродуктивных органов.

"Подготавливаю Никиту к бою!" — написала балерина под видео.

Анастасия помогла Джигурде надеть пикантное снаряжение и проверила, как крепко оно держится.

От такого жеста опешил даже Никита Борисович. Он на мгновение застыл и даже смутился, но затем поспешил обнять дорогую подругу.

Публика укорила Волочкову за вольности.

"Вульгарщина, даже если друг это не повод за "жезл" хвататься, как за свой"; "Испанский стыд" — писали фолловеры.

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