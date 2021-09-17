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Россиянка заявила, что встречалась с Магомаевым и показала "его" дочь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ольга Чернявская уверяет, что состояла в любовных отношениях с легендарным исполнителем Муслимом Магомаевым. Она утверждает, что от певца родила дочь.

Россиянка заявила, что встречалась с Магомаевым и показала "его" дочь

Народный артист СССР Муслима Магомаева умер тринадцать лет назад.

Кумир миллионов женщин до сих пор будоражит умы поклонниц.

Недавно объявилась женщина, которая назвала себя "любовницей" блистательного артиста.

В эфире федерального канала женщина заявила, что родила от известного исполнителя дочь.

Чернявская рассказала, что пришла на прослушивание в ансамбль и встретилась с Муслимом Магометовичем.

Ольга утверждает, что покорила Магомаева красотой и непосредственностью.

Чернявская рассказала, что между ней и певцом завязался страстный роман.

"Он называл меня ангелом! Мы встречались около четырех лет. В 1980-м состоялась последняя встреча, после которой я узнала, что беременна", — утверждала женщина.

Ольга потеряла связь с возлюбленным, так как он стал её избегать. Магомаев, когда узнал о беременности, якобы предложил женщине материальную помощь.

"Я тебе помочь не могу, только если деньги выслать…" — процитировала якобы Магомаева Чернявская.

Ольга заявила, что родила от Муслима дочку Евгению. Она даже якобы провела ДНК-экспертизу, но в слова женщины мало кто поверил.

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Автор: Елена Былкина
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