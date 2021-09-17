Россиянка заявила, что встречалась с Магомаевым и показала "его" дочь

Ольга Чернявская уверяет, что состояла в любовных отношениях с легендарным исполнителем Муслимом Магомаевым. Она утверждает, что от певца родила дочь.

Народный артист СССР Муслима Магомаева умер тринадцать лет назад.

Кумир миллионов женщин до сих пор будоражит умы поклонниц.

Недавно объявилась женщина, которая назвала себя "любовницей" блистательного артиста.

В эфире федерального канала женщина заявила, что родила от известного исполнителя дочь.

Чернявская рассказала, что пришла на прослушивание в ансамбль и встретилась с Муслимом Магометовичем.

Ольга утверждает, что покорила Магомаева красотой и непосредственностью.

Чернявская рассказала, что между ней и певцом завязался страстный роман.

"Он называл меня ангелом! Мы встречались около четырех лет. В 1980-м состоялась последняя встреча, после которой я узнала, что беременна", — утверждала женщина.

Ольга потеряла связь с возлюбленным, так как он стал её избегать. Магомаев, когда узнал о беременности, якобы предложил женщине материальную помощь.

"Я тебе помочь не могу, только если деньги выслать…" — процитировала якобы Магомаева Чернявская.

Ольга заявила, что родила от Муслима дочку Евгению. Она даже якобы провела ДНК-экспертизу, но в слова женщины мало кто поверил.

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