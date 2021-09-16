Певица Наталья Ветлицкая оказалась принципиальной антипрививочницей. Она заверила, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет вакцинироваться от COVID-19. Из-за своей твёрдой позиции Ветлицкая не может выступать с концертами в России.
Так как Ветлицкая не сделала прививку, она не может прилететь из Испании, где живёт с дочерью.
Артистка посвятила этой теме пост в своём Instagram-аккаунте. Звезда 90-х собиралась устроить турне по городам России, однако возникли препятствия, связанные с "антиковидными" ограничениями.
Певица извинилась перед поклонниками, которые уже начали приобретать билеты на её концерты.
Тревожные мысли о том, что гастроли не состоятся, посещали Наталью ещё в разгар пандемии. Она перенесла приезд на родину на 2021 год, однако и теперь ситуация складывается неблагоприятно.
Главным препятствием для проведения концертов стала необходимость пройти вакцинацию. Исполнительница хита "Лунный кот" категорично не желает прививаться от коронавирусной инфекции.
"Это личное право и личная ответственность каждого — сделать свой выбор без оглядки на постороннее мнение. Мой выбор заключается в том, что я никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не буду делать это ни себе, ни своему ребёнку", — заявила певица.
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