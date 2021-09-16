Отказавшаяся прививаться от "ковида" Ветлицкая отменила концерты в РФ

Певица Наталья Ветлицкая оказалась принципиальной антипрививочницей. Она заверила, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет вакцинироваться от COVID-19. Из-за своей твёрдой позиции Ветлицкая не может выступать с концертами в России.

Так как Ветлицкая не сделала прививку, она не может прилететь из Испании, где живёт с дочерью.

Артистка посвятила этой теме пост в своём Instagram-аккаунте. Звезда 90-х собиралась устроить турне по городам России, однако возникли препятствия, связанные с "антиковидными" ограничениями.

Певица извинилась перед поклонниками, которые уже начали приобретать билеты на её концерты.

Тревожные мысли о том, что гастроли не состоятся, посещали Наталью ещё в разгар пандемии. Она перенесла приезд на родину на 2021 год, однако и теперь ситуация складывается неблагоприятно.

Главным препятствием для проведения концертов стала необходимость пройти вакцинацию. Исполнительница хита "Лунный кот" категорично не желает прививаться от коронавирусной инфекции.

"Это личное право и личная ответственность каждого — сделать свой выбор без оглядки на постороннее мнение. Мой выбор заключается в том, что я никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не буду делать это ни себе, ни своему ребёнку", — заявила певица.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.