Собчак ответила Инстасамке, которая заявила, что Ксения её "сожрёт"

Популярный блогер, известный на просторах Сети как Инстасамка, перетрусила беседовать с Собчак, заявив, что боится Ксению Анатольевну, которая якобы намерена её "сожрать" за красоту. Журналистка ответила звезде Интернета со свойственной ей иронией.

Опасения Инстасамки, которая побоялась попасть в лапы Собчак, небезосновательны.

Ксения часто ставит в глупое положение своих собеседников. Чего только стоит скандал со школьным "экзаменом", который провалила Настя Ивлеева. Звезда "Орла и решки" не ответила на вопросы из школьной программы, поэтому на блогера с укорами набросились высокомерные интеллектуалы.

Ранее Собчак выставила дурой экс-солистку группы "Тату" Юлию Волкову, задав ей вопрос о "законе Димы Яковлева".

Инстасамка предпочла спастись бегством от "доброжелательной" Ксении Анатольевны.

"Я боюсь идти на интервью к Собчак. Она сожрёт меня за мою красоту. У нас уже были запланированы съёмки, но я с них сбежала. Если бы мне ещё и такие мозги, как у Собчак, было бы круто. Но я красивая, а Собчак умная. Как-то так", — объяснила причины своей трусости рэперша.

Ксению Анатольевну позабавили такие признания.

"Недостатки у меня, конечно, есть, но молодых дев пока не жру. Да и вообще напомню — умная женщина не может быть некрасивой", — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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