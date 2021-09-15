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Собчак ответила Инстасамке, которая заявила, что Ксения её "сожрёт"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Популярный блогер, известный на просторах Сети как Инстасамка, перетрусила беседовать с Собчак, заявив, что боится Ксению Анатольевну, которая якобы намерена её "сожрать" за красоту. Журналистка ответила звезде Интернета со свойственной ей иронией.

Собчак ответила Инстасамке, которая заявила, что Ксения её "сожрёт"

Опасения Инстасамки, которая побоялась попасть в лапы Собчак, небезосновательны.

Ксения часто ставит в глупое положение своих собеседников. Чего только стоит скандал со школьным "экзаменом", который провалила Настя Ивлеева. Звезда "Орла и решки" не ответила на вопросы из школьной программы, поэтому на блогера с укорами набросились высокомерные интеллектуалы.

Ранее Собчак выставила дурой экс-солистку группы "Тату" Юлию Волкову, задав ей вопрос о "законе Димы Яковлева".

Инстасамка предпочла спастись бегством от "доброжелательной" Ксении Анатольевны.

"Я боюсь идти на интервью к Собчак. Она сожрёт меня за мою красоту. У нас уже были запланированы съёмки, но я с них сбежала. Если бы мне ещё и такие мозги, как у Собчак, было бы круто. Но я красивая, а Собчак умная. Как-то так", — объяснила причины своей трусости рэперша.

Ксению Анатольевну позабавили такие признания.

"Недостатки у меня, конечно, есть, но молодых дев пока не жру. Да и вообще напомню — умная женщина не может быть некрасивой", — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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Инстасамка о том, как сбежала с интервью Ксении Собчак
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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