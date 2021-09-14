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Лукашенко назвал артистов, не поддержавших власть, предателями

Шоу-бизнес

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предателями и трусами артистов, которые отказались от прежнего сотрудничества с властями в период массовых протестов. Белорусский лидер отметил, что среди отказавшихся от сотрудничества есть и "великие" российские артисты.

Лукашенко отметил, что люди творческих профессий были на виду, и на них был "целый шквал атак" со стороны оппозиционеров. Президент добавил, что немногие выдержали давление.

Также Лукашенко заявил, что несколько артистов, в том числе российских, "поджав хвост, в лучшем случае сбежали, скрылись". Об этом белорусский лидер рассказал во время церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер.

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Автор: Владан Джурич, Редактор: Людмила Черткова
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