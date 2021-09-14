Лукашенко назвал оппозиционные Telegram-каналы "сопливыми"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что государство хорошо справляется с гибридными атаками. Он призвал своих сторонников и не поддаваться им в "сопливых мессенджерах и Telegram-каналах".

По словам белорусского лидера, страна победила блицкриг и успешно противостоит гибридным атакам. Заявление прозвучало на церемонии вручения государственных наград, которая прошла во Дворце независимости перед первым в истории Белоруссии празднованием Дня народного единства (новый недавно учрежденный государственный праздник).

Лукашенко отметил, что на мероприятии собрались талантливые и трудолюбивые люди, которые преданы своему делу и являются истинными патриотами. Их объединяет одна цель — сохранить Белоруссию для будущих поколений. Все присутствующие испытывают чувство патриотизма и любви к стране, добавил президент.

Он назвал атаки в "сопливых мессенджерах и Telegram-каналах" пеной, которая схлынет.

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