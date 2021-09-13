"Собирались покалечить": Стаса Барецкого избили бейсбольными битами

Станислав Барецкий всё ещё живёт по законам 90-х годов. Шоумен не выходит из образа перестроечного "братка". Сценарий его жизни тоже напоминает бандитский сериал. На днях возле офиса шоумена в Санкт-Петербурге на него напали пятеро серьёзных бородатых мужчин, вооруженных бейсбольными битами.

Экс-солист группировки "Ленинград" опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, где рассказывает о нападении. У артиста сильно пострадало лицо, но избиение не отбило у шоумена желания шутить.

Барецкий является лидером Союза профессиональных ритуальных агентов в Санкт-Петербурге.

Бандитский налет, по мнению Барецкого, связан как раз с его скандальной деятельностью в сфере похоронного бизнеса.

Он не исключает, что ему отомстили за его заявления о певице МакSим и Стасе Пьехе, которых он хотел похоронить бесплатно.

"Все сразу стало понятно, когда они хором заорали "За МакSим! За Стаса Пьеху!", после чего бросились на меня с дубинками. Очевидно, это были радикально настроенные поклонники артистов. Абсурдная ситуация: я хотел сделать доброе дело и взять на себя все затраты, если вдруг здоровье обожаемых мной коллег по эстраде не выдержит невзгод пандемии коронавируса, а меня вместо благодарности собирались покалечить", — объяснил Барецкий.

Спасло Барецкого от серьёзных травм то, что он сумел дать отпор нападающим. Очень кстати оказалась жировая прослойка, которая смягчила удары от бейсбольных бит.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.