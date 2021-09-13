EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Праворульные машины без ГЛОНАСС разрешили ввозить в РФ до декабря 2022 года
Первый после ухода США коммерческий рейс совершил посадку в аэропорту Кабула
Крымские татары отреклись от проукраинского "Меджлиса"*
Цифровой рубль планируют запустить в России до 2030 года
Оплата "лицом" заработала ещё на нескольких ветках московского метро
Опубликовано видео с места крушения самолёта L-410 под Иркутском
Россиян за посты в соцсетях в поддержку Крыма будут похищать за границей
Зеленский: Байден поддержал возможность членства Украины в НАТО, но не прямо
Полицейские разыскивают педофила в Новосибирской области

"Собирались покалечить": Стаса Барецкого избили бейсбольными битами

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Станислав Барецкий всё ещё живёт по законам 90-х годов. Шоумен не выходит из образа перестроечного "братка". Сценарий его жизни тоже напоминает бандитский сериал. На днях возле офиса шоумена в Санкт-Петербурге на него напали пятеро серьёзных бородатых мужчин, вооруженных бейсбольными битами.

"Собирались покалечить": Стаса Барецкого избили бейсбольными битами

Экс-солист группировки "Ленинград" опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, где рассказывает о нападении. У артиста сильно пострадало лицо, но избиение не отбило у шоумена желания шутить.

Барецкий является лидером Союза профессиональных ритуальных агентов в Санкт-Петербурге.

Бандитский налет, по мнению Барецкого, связан как раз с его скандальной деятельностью в сфере похоронного бизнеса.

Он не исключает, что ему отомстили за его заявления о певице МакSим и Стасе Пьехе, которых он хотел похоронить бесплатно.

"Все сразу стало понятно, когда они хором заорали "За МакSим! За Стаса Пьеху!", после чего бросились на меня с дубинками. Очевидно, это были радикально настроенные поклонники артистов. Абсурдная ситуация: я хотел сделать доброе дело и взять на себя все затраты, если вдруг здоровье обожаемых мной коллег по эстраде не выдержит невзгод пандемии коронавируса, а меня вместо благодарности собирались покалечить", — объяснил Барецкий.

Спасло Барецкого от серьёзных травм то, что он сумел дать отпор нападающим. Очень кстати оказалась жировая прослойка, которая смягчила удары от бейсбольных бит.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стаса Барецкого избили
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Британец призвал "снять шляпу" перед главой РФ Путиным за "Северный поток-2"
Праворульные машины без ГЛОНАСС разрешили ввозить в РФ до декабря 2022 года
"Собирались покалечить": Стаса Барецкого избили бейсбольными битами
Рэпера Андрея "Бледного" подстрелили в центре Москвы
Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в больнице
Первый после ухода США коммерческий рейс совершил посадку в аэропорту Кабула
Крымские татары отреклись от проукраинского "Меджлиса"*
Цифровой рубль планируют запустить в России до 2030 года
Оплата "лицом" заработала ещё на нескольких ветках московского метро
Опубликовано видео с места крушения самолёта L-410 под Иркутском
Популярное
Мир. Новости мира
В Чехии арестовали участника "Крымской весны" Александра Франчетти

Сотрудники российского посольства в Праге подтвердили информацию о задержании по украинскому ордеру гражданина РФ Александра Франчетти.

В Чехии арестовали участника "Крымской весны" Александра Франчетти
В Германии заявили об оскорблении Меркель президентом Польши
Мир. Новости мира
В Германии заявили об оскорблении Меркель президентом Польши
Общество
Уфимские власти ответили маме ребёнка, у которого хотели забрать портфель
Мир. Новости мира
"Мерзавцы мелочные": западные политики вывели Лукашенко из себя
Василий Амирджанов Сейчас можно всё: кандидат в депутаты Дмитрий Певцов потребовал возвращения цензуры Василий Амирджанов Игорь Буккер Это не аллергия: выявлено редкое, но опасное последствие COVID-19 Игорь Буккер Ирина Гусакова Европа может отдать афганских беженцев талибам* Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Эксперт Землянский рассказал о цене российского газа для Германии
Экономика и бизнес
Эксперт прокомментировал слова главы "Нафтогаза" о высокой закупочной цене газа
Александр Ведруссов: "Россия системно движется по украинской траектории"
Власть
Александр Ведруссов: "Россия системно движется по украинской траектории"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников