Анастасия Макеева попала в больницу в тревожном состоянии

Борьба за женское счастье для Анастасии Макеевой обернулась долгоиграющей драмой. Желание соединить свою судьбу с отцом четверых детей стало для актрисы настоящим испытанием. Женщина столкнулась с мстительностью оставленной матери одиночки, на сторону которой встали такие же обиженные женщины. Макеева жалуется на травлю, которая привела её на больничную койку.

Анастасия Макеева

Проклятия, которые сыпались на артистку со всех сторон, похоже возымели своё негативное действие. Звезда устала отбиваться от нападок, у неё случился нервный срыв, который закончился кровоизлиянием горла.

Макеева опубликовала дешераздирающее видео. На черно-бедлых кадрах видно, что актриса грустит, лежа на белоснежной постели под капельницей. Из глаз знаменитости текут слёзы обиды. Кстати, даже такой грустный контент вышел у звезды очень высокохудожественно и изящно.

Фоном к короткому ролику звучит песня "Стервятники" из мюзикла "Граф Монте-Кристо".

Поклонники Макевой расценивают это как укор хейтерам, которые не устают корить актрису за безнравственность. Артистку упорно называют разлучницей и предрекают ей скорый разрыв с Романом Мальковым.

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