Собчак рвёт и мечет, так как группа Mаneskin кинула её с интервью

Ксения Собчак в ярости, потому что от неё ускользнула "крупная рыба" в лице победителя Евровидения-2021. Итальянская группа Mаneskin, по словам Собчак, нарушила свои обязательства и в последний момент отказалась беседовать с журналисткой. Удача при этом улыбнулась Ольги Бузовой. Именно ей удалось побеседовать с коллективом, за которым открыли охоту все заметные интервьюеры.

Ксения Собчак отметила, что не пылала желанием беседовать с музыкантами из группы Mаneskin, однако согласилась на интервью, так как ей предложили артистов.

В итоге Ксения Анатольевна горько пожалела о своём решении.

"Потому что у менеджмента музыкантов супер тупой, непонятийный и небизнесовый подход. По мне он не ударит, потому что у меня сетка гостей забита на *** вперёд. Но меня адски бесит непрофессионализм, просто бомбит от тупых и тех, кто не умеет работать", — негодует журналистка.

Собчак объяснила, что она и её соратники потратили уйму времени на то, чтобы подготовится к интервью. Было поставлено также условие о том, что Собчак получит эксклюзив, то есть музыканты должны были беседовать только с ней.

В итоге музыканты нарушили договорённость и вообще не пожелали встречаться с журналисткой.

""Ксюш, они выпили или чё?"- спросило мое прекрасное сердце. Поэтому я хочу обратиться лично к группе @maneskinofficial и пусть мою песню донесут до них трубадуры, пилигримы, косяки летящих на юг птиц и сразу все московские ветра. Уважаемые музыканты! У вас чудовищный менеджмент, который делает из вас каких-то ряженных кукол с ушанками. К вам пригнали журналистов, которые задают вам вопросы про борщ, шампунь и одинаковые татуировки", — горячится Собчак.

Последняя фраза была камнем в огород Бузовой. Именно она спрашивала музыкантов про борщ и шампунь.

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