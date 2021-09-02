Спектакли Богомолова снимают с репертуара МХТ им. Чехова

Художественный руководитель МХТ им. Чехова принял решение исключить из репертуара постановки Константина Богомолова "Идеальный муж" и "Карамазовы".

О прощании с постановками режиссёр рассказал на своей странице в Facebook.

"Это важное сообщение для всех моих друзей — и всех, кому дороги эти два спектакля. "Идеальный муж" по решению руководства МХТ будет сыгран 8 и 13 сентября последний раз. "Карамазовы", вроде, ещё будут в ноябре. На этом всё. Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и, надеюсь, не только меня спектаклями", — отметил супруг Ксении Собчак.

Богомолов выразил благодарность бывшему худруку учреждения Олегу Табакову за возможность создать спектакль на сцене прославленного театра.

"Особое спасибо Олегу Павловичу. Он сделал всё, чтобы и по сей день аншлаговые постановки жили долго и счастливо", — написал режиссёр.

Постановки Богомолова называют эпатажными. Он свободно интерпретирует классику. Ранее спектакль режиссёра "Кармен" Богомолова вызвал негодование публики. Герои осовремененной постановки на сцене читали рэп, а Кармен преподнесла Хозе не цветок, а использованное средство женской интимной гигиены.

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