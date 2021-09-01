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Проклову вывели из себя "орущие и злобные" туристы в Сочи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Елена Проклова, которая приобрела шикарные апартаменты в Сочи, объяснила, почему не посещает пляжи побережья Черного моря.

Проклову вывели из себя "орущие и злобные" туристы в Сочи

Елена Проклова обосновалась в одном из красивейших курортных городов России. Актриса приобрела в Сочи за 15 миллионов рублей четыре однокомнатные квартиры, которые превратила в одно большое жилище.

Кроме того, артистка строит особняк с видом на Чёрное море. Ей очень нравится жить в Краснодарском крае. Идиллию нарушают только крикливые отдыхающие, съезжающиеся в Сочи со всех уголков нашей страны.

Елена Игоревна Поклова не ходит на пляж, а проводит много свободного времени в своём саду.

Ей хватило только один раз побывать в этом году на многолюдном пляже, чтобы у неё напрочь отбило охоту там появляться.

"Там — орущие, злобные взрослые, которые бьют своих детей по заднице: "Не кидай в тетю камни! Сколько тебе можно говорить…". И грязное море, в которое заходить не хочется", — цитирует слова Прокловой "Комсомольская правда".

Ей больше нравится отдыхать в горах, где её привлекает "звенящая тишина", прерываемая стрекотом цикад.

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Автор: Елена Былкина
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