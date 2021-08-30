Собчак прокомментировала пожизненное изгнание Идрака Мирзализаде

Стендап-комику Идраку Мирзализаде дорого обошлась его шутка о любви русских к фекалиям. Его нахождение на территории России, по мнению компетентных органов, угрожает общественному порядку. Юмористу отказались продлевать вид на жительство в России за русофобские высказывания со сцены. Ксения Собчак поиронизировала на эту тему.

В МВД России приняли решение о нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России.

Представители органов правопорядка отметили, что гражданин Беларуссии Идрак Кахин оглы Мирзализаде неоднократно приезжал в Россию, а весной этого года получил вид на жительство в Российской Федерации.

Затем комик потерял доверие принимающей его страны, так как позволил себе выражения, "возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности”.

Теперь его нахождение в России признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц.

"Полиция шуток, полиция мыслей, полиция плохого настроения. Сколько врагов у моей страны, с ума сойти. Пыток нет, политического преследования нет, коррупции нет, диктата силовиков нет, комики экстремисты есть", — пишет Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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