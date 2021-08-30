Дошутился: комика Мирзализаде больше никогда не пустят в Россию

МВД России признало пожизненно нежелательным пребывание в стране стендап-комика Идрака Мирзализаде. Это решение принято в соответствии с частью 4 статьи 25.10 Федерального закона "О порядке выезда и въезда в РФ". Самого Мирзализаде об этом решении пока не уведомили, но в ведомстве пообещали это сделать в скором времени.

Пожизненный запрет на въезд

"В своём публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", — говорится в пресс-релизе.

В МВД назвали недопустимыми высказывания, "направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи".

Идрак Кахин оглы Мирзализаде является гражданином Белоруссии. В марте этого года он получил вид на жительство в России. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что "после признания его пребывания в России нежелательным Мирзализаде обязан выехать из России, в противном случае он подлежит депортации". Он уточнил, что его вид на жительство аннулируется.

Свобода творчества равна свободе оскорблений?

Как раз в марте в одном из своих выступлений Мирзализаде грубо "пошутил" о русских. В августе стендап-комик прибыл в Москву и сразу же был задержан. Таганский суд российской столицы арестовал стендапера на десять суток по делу о разжигании межнациональной вражды (20.3.1 КоАП). Свою вину он в суде не признал, уверяя, что высмеивал бытовой национализм.

При этом он заявил о раскаянии. "Вину не признаю, но раскаиваюсь… Выдернутое из контекста <...> звучит неподобающе — и для неподготовленного зрителя это звучит ужасно", — сказал артист.

Открытым остаётся вопрос, насколько должен быть подготовлен зритель, чтобы "правильно" понять "шутку" об испачканном матрасе после русских квартиросъёмщиков.

После ареста Мирзализаде известные стендап-комики записали видео в его поддержку. "Сажать за шутки — это предпоследний шаг перед тем, как сжигать за научные теории. Творчество должно быть свободным", — было, в частности, сказано в видеообращении.

Поддержали белорусского стендапера

Алексей Смирнов,

Данила Поперечный,

Илья Соболев,

Александр Гудков,

Михаил Шац,

Руслан Белый,

Слава Коммисаренко

и другие.

Творчество, конечно, должно быть свободным. Но вот можно ли считать творчеством оскорбление людей другой национальности? По крайней мере, у Идрака Мирзализаде будет время теперь об этом поразмыслить.

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