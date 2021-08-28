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Ковальчук и Чумаков устроили пикантную фотосессию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звёздные супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков устроили интимное безобразие и опубликовали пошлые снимки в Сети.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук и звезда проекта "Народный артист" Алесей Чумаков позволили себе похулиганить перед камерой.

Звёздные супруги неизменно вызывают восхищение публики. Поклонники хвалят знаменитостей за крепкий брак и трогательные семейные отношения.

На этот раз публика с неодобрением отнеслась к тому, что парочка продемонстрировала интимную часть своих супружеских взаимоотношений.

Звёзды устроили смелую фотосессию, изобразив на фото что-то неприличное. Позировали звёзды при полном параде. Чумаков был одет в чёрный брючный костюм, а Ковальчук блистала парадным "золотым" платьем.

"И всё-таки мы с @alexchumakoff лучшие ведущие на свадьбах. P. s. Просто мы всегда всё делаем с любовью", — подписала снимки Юлия.

Сетевые моралисты вознегодовали, глядя на выходку супругов.

Даже то, что супруги были полностью одеты на фото, не сделало снимки менее пошлыми.

"Что за пошлятина на 2-м фото?" — вопрошали возмущённые фолловеры.

Извиняло звёзд только то, что хулигали люди, находящиеся в законном браке.

"Ну, да. С мужем можно всё. И какие смелые", — писали в Сети.

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Белый флаг
Автор: Елена Былкина
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