Лишившаяся кистей рук Маргарита Грачёва родила третьего ребёнка

Маргарита Грачёва, история которой потрясла всю страну, снова стала мамой. Женщина пострадала от ревности мужа, который отрубил ей кисти рук. Несмотря на все испытания, Маргарита стала счастливой многодетной матерью.

Маргарита Грачёва с новорождённым ребёнком

О радостном событии женщина рассказала на своей страничке в Instagram.

Родила блогер и телеведущая в элитном роддоме на Фурштатской улице, где часто появляются на свет дети знаменитостей.

"Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10", — написала Грачева в своём микроблоге под фото с новорождённым малышом.

На снимке она держит ребёнка протезом за ступню.

Она рассказала, что вес малыша составляет 2700 грамм, рост — 53 см.

Напомним, Грачёва стала известной из-за ужасной истории. Разъярённый супруг женщины отвёз её в лес, где отрубил женщине кисти рук. После этого обезумевший мужчина отвёз жену в больницу и сдался в руки стражей правопорядка.

Хирурги смогли вернуть на место лишь левую руку Маргариты. Вторая рука оснащена биомеханическим протезом.

Женщина обрела счастье в личной жизни и стала мамой в третий раз. У Маргариты также есть двое сыновей от первого брака.

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