Маргарита Грачёва, история которой потрясла всю страну, снова стала мамой. Женщина пострадала от ревности мужа, который отрубил ей кисти рук. Несмотря на все испытания, Маргарита стала счастливой многодетной матерью.
О радостном событии женщина рассказала на своей страничке в Instagram.
Родила блогер и телеведущая в элитном роддоме на Фурштатской улице, где часто появляются на свет дети знаменитостей.
"Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10", — написала Грачева в своём микроблоге под фото с новорождённым малышом.
На снимке она держит ребёнка протезом за ступню.
Она рассказала, что вес малыша составляет 2700 грамм, рост — 53 см.
Напомним, Грачёва стала известной из-за ужасной истории. Разъярённый супруг женщины отвёз её в лес, где отрубил женщине кисти рук. После этого обезумевший мужчина отвёз жену в больницу и сдался в руки стражей правопорядка.
Хирурги смогли вернуть на место лишь левую руку Маргариты. Вторая рука оснащена биомеханическим протезом.
Женщина обрела счастье в личной жизни и стала мамой в третий раз. У Маргариты также есть двое сыновей от первого брака.
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