"Да, мы общаемся с Даней": Илья Милохин о примирении с братом

Даня Милохин неохотно ранее общался со своим старшим братом Ильёй. Ребятам пришлось несладко, так как они воспитывались в детском доме, когда их бросили биологические родители. Сейчас отношения между парнями налаживаются. Большой дружной семьёй вместе с приёмными родители блогеры отдыхают сейчас на Мальдивах.

История братьев похожа на сказку. Первым популярность в Сети снискал Даня Милохин. Непосредственного парня заметили маститые звёзды. Даня спел дуэтом с Николаем Басковым, а затем стал желанным гостем на всех светских тусовках.

Брат Илья сначала с неодобрением относился с сетевой активности Дани, однако затем сам стал блогером. За раскрутку парня взялась супруга футболиста Павла Погребняка Мария.

У молодого человека были проблемы с запрещёнными веществами, однако парню удалось выкарабкаться и преодолеть опасную зависимость.

Долгое время публика следила за отношениями двух братьев, желая их примирения. Долгожданное перемирие настало. Вместе кровные родственники отправились отдыхать на Мальдивы. Сплотила их, вероятно, большая приёмная семья в компании которой забылись все прежние разногласия.

"Да, мы общаемся, и в настоящий момент вместе отдыхаем на Мальдивах, — цитирует слова Ильи Милохина издание "Собеседник".

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