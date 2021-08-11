Популярный блогер Даня Милохин, который воспитывался в детском доме, поделился с снимками с родителями, братьями и сёстрами.
Своей настоящей семьёй Даня считает приёмных родителей. С биологическими отцом и матерью тиктокер не захотел даже увидеться. Парень объяснил, что не держит зла на родных родителей, однако не помнит их, поэтому не хотел бы иметь с ними ничего общего.
Среди всей большой семьи кровное родство у Дани есть только со старшим братом Ильёй. Тёплых чувств к брату Даня тоже не испытывал, однако что-то заставило звезду интернета взять с собой на Мальдивы и Илью Милохина.
"Итс май крейзи фемели", — написал Даня под снимками, что переводится как "это моя сумасшедшая семья.
С приёмной мамой тиктокер сфотографировался, стоя на коленях. Парень изобразил из себя малыша рядом с женщиной, которая заменила ему биологическую мать.
Публика с восторгом отнеслась к воссоединению семьи.
"Они гордятся тобой";
"Это слишком мило";
"Ураа! Мне кажется этого ждали почти все, наконец-то";
"Аааа, фотка с Ильёй", — комментировали трогательную фотосессию фолловеры.
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