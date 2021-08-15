Кэмерон Диаз объяснила, почему завершила карьеру в кино

Звезда фильмов "Однажды в Вегасе" и "Отпуск по обмену" Кэмерон Диаз рассказала о причинах завершения карьеры в кино.

Актриса заявила, что к 40 годам потеряла много важных моментов в своей жизни из-за карьеры в Голливуде. Диаз отметила, что ей захотелось почувствовать себя простым человеком. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу Heart to Heart.

По словам знаменитости, уход из кино позволил ей реализоваться в личной жизни.

"Я встретила своего мужа, у нас появилась семья. На все эти вещи у меня не было времени раньше, и в тот момент у меня не было возможности принять правильные решения в этом плане", — рассказала Диаз.

При этом актриса отметила свое влечение к ремеслу, назвав его весёлым. Она заявила, что "могла бы сниматься вечно".

Решение об уходе из кино Диаз приняла после фильма "Энни" 2014 года.

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