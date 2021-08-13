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"Коммуняки полюбили маньяка": Садальский о дружбе Мохова с КПРФ

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Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский прокомментировал стремление скопинского маньяка Виктора Мохова вступить в ряды Каоммунистической партии. Особенно впечатлила актёра вера коммунистов в исправление человека, который долгое время истязал двух девушек.

"Коммуняки полюбили маньяка": Садальский о дружбе Мохова с КПРФ

Скандальная история началась с того, что печальной известный Виктор Мохов, которого прозвали скопинским маньяком, облачился в одежду с символикой коммунистической партии.

Поначалу партийцы испугались поддержки такого своеобразного последователя и даже заподозрили, что имеют дело с провокацией, однако потом члены КПРФ смягчились и даже подумали, что преступник, отсидевший свой срок за похищение девушек, исправился и решил начать жить с чистого листа в рядах честной и справедливой партии.

На эту тему высказался в своём Instagram-аккаунте актёр Стас Садальский.

"Какая прелесть, скопинский маньяк за коммунистов! Коммунисты очень надеются на исправление "скопинского маньяка" Виктора Мохова, в этом случае в его поддержке лидера КПРФ Геннадия Зюганова ничего плохого не будет, заявил в зампредседателя ЦК Компартии Владимир Кашин",- эмоционально прокомментировал новость Станислав Юрьевич.

Садальский продолжил размышлять на эту тему и предположил, что в поведении Мохова лидеры КПРФ усмотрели, возможно, нечто общее с идеями коммунизма.

"Это прекрасно. Коммуняки полюбили маньяка за то что он держал двух девушек в провале: кормил, поил, одевал. Они с ним жили, как при коммунизме! Получали по потребностям, отдавали по способностям. Так и они хотят его исправить У нас страна чудес и парадоксов. Коррупционеры борются с коррупцией, убийцы православия принимают в свои ряды подобных… Ну не прелесть, согласитесь", — не может поверить в сюрреалистическую реальность Садальский.

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Автор: Елена Былкина
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