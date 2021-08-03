Суд арестовал "скопинского маньяка" за съёмки в ролике КПРФ

Виктора Мохова, получившего прозвище Скопинский маньяк, арестовали на десять суток за участие в съёмке видеоролика в поддержку партии КПРФ.

Такое решение принял Мировой суд, рассмотревший дело о нарушении Моховым наложенных на него ограничений.

До этого он снимался в фильме Ксении Собчак. За это его штрафовали на 1200 рублей.

После публикации видеоролика Мохов в одежде с партийной символикой положительно оценил работу коммунистической партии и их её лидера Геннадия Зюганова.

Напомним, что Виктор Мохов освободился из мест лишения свободы в марте этого года. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, заведения общественного питания, в которых продаётся алкоголь, покидать квартиру в ночное время и выезжать за пределы своего района без специального разрешения. Кроме того, ему нельзя давать интервью представителям СМИ.

Раз в неделю "скопинский маньяк" должен являться в полицию для проверки.

Представители Рязанского отделения КПРФ заявили, что Виктор Мохов не имеет никакого отношения к их партии и назвали произошедшее провокацией, сообщает ТАСС.

Напомним, Виктор Мохов с 2000 по 2004 год держал в собственном подвале двух девушек-подростков, которых периодически избивал и насиловал.

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