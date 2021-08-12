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Собчак рассказала, как сражалась за место под солнцем в жестоком мире

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак объяснила злопыхателям, что не получила безбедную жизнь "на блюдце ломоносовского фарфора".

Собчак рассказала, как сражалась за место под солнцем в жестоком мире

В последнем интервью гостья Собчак психолог Вероника Степанова высмеяла Ксению за утверждение, что она всего добилась сама. Психолог напомнила светской львице, что её отец был влиятельным политиком, поэтому она имела высокие шансы неплохо устроиться в этой жизни.

Ксении не удалось переспорить свою собеседницу, однако позже она подробно объяснила подписчикам, как складывалась её жизнь с самого рождения.

"Жила была одна питерская барышня, которая всего добилась сама, в 17 лет уехала в Москву, сняла на мамины деньги квартиру, а потом через 22 года сказала об этом в интервью, и ей никто не поверил. Потому что родилась эта барышня в хорошей благополучной семье с влиятельным папой, с очень заметной мамой, да и в целом вытянула счастливый билетик в лотерее", — написала журналистка в своём микроблоге.

Собчак признала, что стартовые возможности у неё были намного лучше, чем у большинства барышень из провинции.

"Фраза "я приехала в Москву с деньгами мамы на съёмную квартиру” звучит мудацки для тех, у кого этих денег не было, и мамы не было, фамилии не было. Но это не значит, что те, у кого это всё-таки было, получили безбедную жизнь на блюдце ломоносовского фарфора", — сказала Ксения.

Знаменитость сравнила с себя с другими детьми влиятельных родителей и пришла к выводу, что живёт гораздо скромнее, чем они.

"Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними я боролась за всё сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы её не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но своё бы я забрала", — отметила Ксения Анатольевна.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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