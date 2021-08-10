Собчак высмеяли за утверждение, что она добилась всего сама

Ксения Собчак в беседе с гостьей своей YouTube-программы стала утверждать, что она приехала покорять Москву и всего сумела добиться сама. Собеседница журналистки высмеяла Ксению за такую уверенность, напомнив ей, что она была дочкой мэра Санкт-Петербурга.

Ксения Анатольевна показала себя женщиной активной и трудолюбивой. Она не стала довольствоваться тем, что дали ей родители, и начала свою индивидуальную карьеру, в которой заметно преуспела.

Известный психолог Вероника Степанова высказалась о Собчак. Она отметила, что Ксения родилась с "золотой каёмочкой" и весь мир лежал у её ног.

"Тебе трудно понять девочку из маленького городка, которой всё достается очень тяжело", — отметила психолог.

Собчак на это возразила, отметив, что пробивала себе дорогу сама, приехав в Москву в 17 лет и сняв квартиру на свои деньги, которые ей дала мама.

Это утверждение Степанову позабавило:

"Ты сейчас, Ксюша, можешь прибедняться сколько угодно, у тебя отец Анатолий Собчак, ты кандидат в президенты. Ты уверена, что это твоя заслуга? Если бы ты была девочка из Серожопинска, ты была бы кандидатом в президенты? Ты хочешь сказать, что Валя Иванова и Ксюша Собчак имеют абсолютно равные права?" — высказалась Степанова.

В конце беседы гостья составила психологический портрет Ксении. Она объяснила, что светская львица совмещает в себе два типа — "истеричку" и "нарциссиху".

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