Журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале тезисно выделила главные мысли, которые донёс до российской аудитории бывший главный редактор телеграм-канала "NEXTA" Роман Протасевич.
Ксения Собчак скептически относится к заявлениям Романа Протасевича, подозревая, что на бывшего активиста оказывают давление власти Белоруссии.
Журналистка по пунктам расписала все речи активиста, который проявляет признаки раскаяния и выражает преданность президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
"Роман Протасевич дал "интервью” российскому государственному каналу RT. Что сказал?" — пишет Ксения Анатольевна.
Собчак отметила, что возлюбленная Романа Софья Сапега находится в заложниках и демонстративно перечеркнула эту мысль, выпадающую из общего контекста позитивного сообщения.
Вот тезисные сообщения Протасевича в пересказе Собчак:
— За неудачной попыткой революции в Белоруссии стояли оппозиционные журналисты и блогеры. А не политики.
— Белорусской внешней политике надо позаимствовать стиль ведения переговоров российского МИДа, российских топ-чиновников.
— Беларусь как была, так и должна оставаться буферной зоной между Востоком и Западом.
— Протасевич не будет уезжать из Беларуси. "Я уже и ранее неоднократно отмечал, скажу честно, я набегался”.
— Очень скоро Роман запустит свое медиа. В политическом плане оно будет посередине — между властью и оппозицией.
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