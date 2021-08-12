Журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале тезисно выделила главные мысли, которые донёс до российской аудитории бывший главный редактор телеграм-канала "NEXTA" Роман Протасевич.

Ксения Собчак скептически относится к заявлениям Романа Протасевича, подозревая, что на бывшего активиста оказывают давление власти Белоруссии.

Журналистка по пунктам расписала все речи активиста, который проявляет признаки раскаяния и выражает преданность президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

"Роман Протасевич дал "интервью” российскому государственному каналу RT. Что сказал?" — пишет Ксения Анатольевна.

Собчак отметила, что возлюбленная Романа Софья Сапега находится в заложниках и демонстративно перечеркнула эту мысль, выпадающую из общего контекста позитивного сообщения.

Вот тезисные сообщения Протасевича в пересказе Собчак:

— За неудачной попыткой революции в Белоруссии стояли оппозиционные журналисты и блогеры. А не политики.

— Белорусской внешней политике надо позаимствовать стиль ведения переговоров российского МИДа, российских топ-чиновников.

— Беларусь как была, так и должна оставаться буферной зоной между Востоком и Западом.

— Протасевич не будет уезжать из Беларуси. "Я уже и ранее неоднократно отмечал, скажу честно, я набегался”.

— Очень скоро Роман запустит свое медиа. В политическом плане оно будет посередине — между властью и оппозицией.