Киркорову окончательно и бесповоротно запретили въезд на Украину

Российский певец Филипп Киркоров получил трехлетний запрет на въезд на территорию Украины. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

22 июня певец попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров отреагировал на это в Instagram, заявив, что гордится этим. Считалось, что артист попал в чёрный список из-за выступлений в Крыму. Уже 27 июня он исчез из списка.

В Службе безопасности Украины сообщили, что теперь Киркорову запрещен въезд из-за судебных прецедентов.

В июне российский певец подал апелляцию на решение Вильнюсского суда о запрете въезда в Литву. В январе литовские власти запретили артисту въезд в Литву на пять лет. Основная причина — сознательное отрицание территориальной целостности и суверенитета Украины.

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