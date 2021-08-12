Российский певец Филипп Киркоров получил трехлетний запрет на въезд на территорию Украины. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
22 июня певец попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров отреагировал на это в Instagram, заявив, что гордится этим. Считалось, что артист попал в чёрный список из-за выступлений в Крыму. Уже 27 июня он исчез из списка.
В Службе безопасности Украины сообщили, что теперь Киркорову запрещен въезд из-за судебных прецедентов.
В июне российский певец подал апелляцию на решение Вильнюсского суда о запрете въезда в Литву. В январе литовские власти запретили артисту въезд в Литву на пять лет. Основная причина — сознательное отрицание территориальной целостности и суверенитета Украины.
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