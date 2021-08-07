Это драма! - гимнастка Дина Аверина взяла серебро на Олимпиаде-2020

На Олимпиаде в Токио во время многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике разыгралась настоящая драма. Судьи снизили оценки российской спортсменке. В итоге вперёд вышла израильтянка, совершившая грубую ошибку, которую "не заметили" арбитры.

Главная претендентка на олимпийское золото лишилась заветной награды. Она проиграла менее одного балла спортсменке из Израиля Линой Ашрам.

Алина Горносько из Белоруссии по итогам противостояния получила бронзовую награду Сестра Дины Авериной Арина стала в многоборье четвёртой. На оценку повлияло то, что ей пришлось сменить ленту по ходу выступления.

Художественная гимнастика. ОИ-2020, Токио. Индивидуальное многоборье

Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.

Дина Аверина (Россия) — 107,650.

Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700.

Арина Аверина (Россия) — 102,100.

"Судейство в художественной гимнастике: израильтянка Линой Ашрам роняет ленту в последнем упражнении и становится Олимпийской чемпионкой", — пишут возмущённые болельщики.

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