EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Что мужчинам и женщинам не нравится во внешности друг друга
Ирина Шейк снялась в одних трусах для новой рекламной кампании
Путин уверен, что "ущипнуть" Россию в сфере спорта не удастся
В МВД разработали портрет среднестатистического преступника
Геннадий Малахов иссох после 40-дневной голодовки
PR-директор Бузовой не дал звезде свести счёты с жизнью
Актёр Даниил Страхов вслед за отцом похоронил и мать
Украина готовится к голодному бунту безработных
Племянник Аллы Пугачёвой подарил годовалой дочери салон красоты

Это драма! - гимнастка Дина Аверина взяла серебро на Олимпиаде-2020

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На Олимпиаде в Токио во время многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике разыгралась настоящая драма. Судьи снизили оценки российской спортсменке. В итоге вперёд вышла израильтянка, совершившая грубую ошибку, которую "не заметили" арбитры.

Это драма! - гимнастка Дина Аверина взяла серебро на Олимпиаде-2020

Главная претендентка на олимпийское золото лишилась заветной награды. Она проиграла менее одного балла спортсменке из Израиля Линой Ашрам.

Алина Горносько из Белоруссии по итогам противостояния получила бронзовую награду Сестра Дины Авериной Арина стала в многоборье четвёртой. На оценку повлияло то, что ей пришлось сменить ленту по ходу выступления.

Художественная гимнастика. ОИ-2020, Токио. Индивидуальное многоборье

Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.
Дина Аверина (Россия) — 107,650.
Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700.
Арина Аверина (Россия) — 102,100.

"Судейство в художественной гимнастике: израильтянка Линой Ашрам роняет ленту в последнем упражнении и становится Олимпийской чемпионкой", — пишут возмущённые болельщики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Невероятное выступление Дины Авериной на Олимпиада Токио 2021! Это точно золото
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Проигрыш российской гимнастки сравнили с ситуацией с Немовым
Это драма! - гимнастка Дина Аверина взяла серебро на Олимпиаде-2020
Тренеры российских гимнасток подали два протеста против судейских баллов
Фадеев обрушился на Зеленского за цитату из Геббельса
Феликс Зах: уникальный целитель знает, как возродить энергию в человеке
Что мужчинам и женщинам не нравится во внешности друг друга
Ирина Шейк снялась в одних трусах для новой рекламной кампании
Путин уверен, что "ущипнуть" Россию в сфере спорта не удастся
Ванна не для мытья, а для домашнего лечения
В МВД разработали портрет среднестатистического преступника
Популярное
Бывший СССР
Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю

В Казахстане обсуждают, есть ли вероятность присоединения страны к Китаю. У населения есть подозрения, что власти это затевают или это случится из-за падения в долговую яму.

Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю
Садальский раскрыл секрет Ларисы Голубкиной
Российский шоу-бизнес
Садальский раскрыл секрет Ларисы Голубкиной
Одиночные виды
"Гордый белорус сбежал": ЕС обвинил Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия
Новости Белоруссии
Белорусские оппозиционеры показали CNN "лагерь для политических" под Минском
Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Здоровье
В России найден суперзаражатель COVID-19. Что он сделал?
Экономика и бизнес
Урок для всех: конфликт США и Китая может оказаться "дымовой завесой"
"Жулики и воры достали": почему россияне мечтают о Сталине
Политика. Новости и аналитика
"Жулики и воры достали": почему россияне мечтают о Сталине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников