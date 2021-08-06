Кузичев отказался извиняться за остроты в адрес спортсменки из Новой Зеландии

Ведущий программы на Первом канале "Время покажет" Анатолий Кузичев не захотел просить прощения у представительницы Новой Зеландии, которую он назвал "мужичелло".

Ранее оргкомитет Олимпиады извинился перед украинками, которых по ошибке назвали россиянками.

Анатолий Кузичев в своей программе посмеялся над трансгендерной спортсменкой Лорел Хаббард, назвав тех, кто меняет свой пол, "психопатами".

"Выходит вот это вот мужичелло и говорит: а я себя бабой считаю”, — ранее в эфире своего шоу сказал Кузичев, надев на себя рыжий парик с косичками.

Международный олимпийский комитет потребовал, чтобы он извинился за свои слова, однако телеведущий этого делать не собирается.

"За шутки я никогда не извиняюсь. Я считаю, что это просто смех, насмешка — и в этом нет ничего предосудительного. У меня с МОК никаких отношений нет, я никаких контрактов не подписывал, никаких хартий не подтверждал, присяги МОК не давал. Поэтому от него я никаких санкций не ожидаю", — цитирует слова Кузичева "Газета.ру".

Зарубежные СМИ подметили, что участие ЛГБТ-спортсменов в Олимпийских играх в Токио подвергается резкой критике на российском телевидении. Особенно яростными противниками трансгендеров показали себя ведущие передачи "60 минут" на "России 1" Евгений Попов и Ольга Скабеева.

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