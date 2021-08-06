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Пореченков высказался об игре Бузовой на сцене МХАТа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Михаил Поренков признал, что Ольга Бузова принесла театру значительную пользу.

Пореченков высказался об игре Бузовой на сцене МХАТа

Михаил Пореченков выразил своё мнение по поводу участия певицы Ольги Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького "Чудесный грузин".

Он уверен, что поющая ведущая сыграла важную роль в жизни московского театра.

Артист считает, что руководство театра может приглашать для сотрудничества "кого угодно".

Пореченков обратил внимание на то, что Бузова выступала не в историческом МХАТе, основанном ещё Станиславским и Немировичем-Данченко, а в московском театре имени Горького.

"На мой взгляд, это не МХАТ, это Московский театр имени Горького. Никакого отношения ко МХАТу он не имеет с момента разделения труппы", — цитирует слова Пореченкова издание "Семь дней".

Актёр не стал плохо отзывать о драматическом таланте звезды, отметив, что Бузова обеспечила наполняемость зрительного зала.

"Есть искусство, а есть вид творчества. Давайте это будет вид творчества", — объяснил свою позицию актёр.

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Ольга Бузова опозорилась в театре !!! МХАТ казус на сцене
Автор: Елена Былкина
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