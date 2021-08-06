Пореченков высказался об игре Бузовой на сцене МХАТа

Актёр Михаил Поренков признал, что Ольга Бузова принесла театру значительную пользу.

Михаил Пореченков выразил своё мнение по поводу участия певицы Ольги Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького "Чудесный грузин".

Он уверен, что поющая ведущая сыграла важную роль в жизни московского театра.

Артист считает, что руководство театра может приглашать для сотрудничества "кого угодно".

Пореченков обратил внимание на то, что Бузова выступала не в историческом МХАТе, основанном ещё Станиславским и Немировичем-Данченко, а в московском театре имени Горького.

"На мой взгляд, это не МХАТ, это Московский театр имени Горького. Никакого отношения ко МХАТу он не имеет с момента разделения труппы", — цитирует слова Пореченкова издание "Семь дней".

Актёр не стал плохо отзывать о драматическом таланте звезды, отметив, что Бузова обеспечила наполняемость зрительного зала.

"Есть искусство, а есть вид творчества. Давайте это будет вид творчества", — объяснил свою позицию актёр.

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