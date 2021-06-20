Ирина Безрукова потребовала в театре гонорар как у Бузовой

У актрисы Ирины Безруковой не укладывается в голове, как звезда "Дома-2" без профессионального актёрского образования может зарабатывать больше неё.

Дебют Ольги Бузовой в роли певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле МХАТа имени Горького "Чудесный грузин" глубоко поразил маститых театральных артистов.

Многие корифеи театрального искусства недоумевают, за что Бузовой заплатили 400 тысяч рублей. Это было воспринято многими артистами как попытка обесценить их труд.

Ирина Безрукова тоже не стала молчать по поводу такой несправедливости.

56-летняя актриса обратилась к художественному руководитлю МХАТа Эдуарду Боякову с предложением о сотрудничестве.

"Господин Бояков! Я за такой гонорар шесть репетиций и два спектакля готова поработать. У меня, правда, есть профессиональное образование и много лет опыта. Ну, я не буду повышать цену, пожалуй, полмиллиона меня устроит", — с иронией заявила актриса.

Безрукова посетовала, что сейчас образование и знания обесцениваются. Она предположила, что скоро в этом мире всё будет делаться ради хайпа и денег.

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