Фотогеничность — не мой конёк: Собчак оправдалась за неудачное фото

Журналистка Ксения Собчак умеет относиться к себе с самоиронией. Она гордо выставляет свои недостатки на обозрение публики, уверяя, что в жизни гораздо симпатичнее, чем на фото.

Ксения Собчак

Ксения Собчак пожаловалась на то, что фотографии искажают её лицо. Светская львица объяснила, что многие судят о её внешности по снимкам, тогда как в реальности она компенсирует несовершенство внешности мощным обаянием.

Ксения Анатольевна разместила в своём микроблоге селфи и пояснила под снимком, что фото не передаёт её истинного шарма.

"Меня многие ругают за фото. Мол, некрасивая, "странное лицо". Я всегда знала про себя, что я "беру" не красотой, а общением, энергией. Всю жизнь я слышу от людей чудовищное: "в жизни вы гораздо лучше чем на экране", и я знаю, что фотогеничность — не мой конек. А вот энергетика и личный контакт — тут мало кто мне может составить конкуренцию (сорри за нескромность). Надо просто принимать и то, что дано, и то, что не дано", — написала журналистка в Instagram.

Поклонники Ксении стали писать о том, что считают её красавицей.

"Ксения, восхищаюсь вами! И считаю вас красивой", — комментировали пост Собчак в Сети.

Другие фолловеры, которым знакома проблема Ксении, дали ей совет.

"А зачем вообще бесконечно фотографироваться? Нет фоток — нет проблем", — писали интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.