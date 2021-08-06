EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сергей Шойгу пошутил над высказыванием Зеленского про Крым
Спрос на московские квартиры упал до уровня 2019 года
Трамп назвал американских спортсменок на Олимпиаде "маньяками-леваками"
Рекламу мороженного Sinkers обвинили в гомофобии
Могли использовать гаечный ключ: пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье
Страшная авария с автобусом в Турции: пострадали все 50 пассажиров
Понять и простить: британцы приютили убийцу своей дочери
МБР "Сармат": Сергей Шойгу рассказал о новом вооружении российской армии
ЕС вызвал "на ковёр" посла Белоруссии из-за "инструментализации" мигрантов

Фотогеничность — не мой конёк: Собчак оправдалась за неудачное фото

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак умеет относиться к себе с самоиронией. Она гордо выставляет свои недостатки на обозрение публики, уверяя, что в жизни гораздо симпатичнее, чем на фото.

Ксения Собчак
Ксения Собчак

Ксения Собчак пожаловалась на то, что фотографии искажают её лицо. Светская львица объяснила, что многие судят о её внешности по снимкам, тогда как в реальности она компенсирует несовершенство внешности мощным обаянием.

Ксения Анатольевна разместила в своём микроблоге селфи и пояснила под снимком, что фото не передаёт её истинного шарма.

"Меня многие ругают за фото. Мол, некрасивая, "странное лицо". Я всегда знала про себя, что я "беру" не красотой, а общением, энергией. Всю жизнь я слышу от людей чудовищное: "в жизни вы гораздо лучше чем на экране", и я знаю, что фотогеничность — не мой конек. А вот энергетика и личный контакт — тут мало кто мне может составить конкуренцию (сорри за нескромность). Надо просто принимать и то, что дано, и то, что не дано", — написала журналистка в Instagram.

Поклонники Ксении стали писать о том, что считают её красавицей.

"Ксения, восхищаюсь вами! И считаю вас красивой", — комментировали пост Собчак в Сети.

Другие фолловеры, которым знакома проблема Ксении, дали ей совет.

"А зачем вообще бесконечно фотографироваться? Нет фоток — нет проблем", — писали интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ксения Собчак с 4-летним сыном на отдыхе в Италии
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Выборы в Госдуму: КПРФ с народом, остальные с Кремлем?
Брежнева исполнила танец любви в платье из цепочек
Трамп назвал американских спортсменок на Олимпиаде "маньяками-леваками"
Спрос на московские квартиры упал до уровня 2019 года
Рекламу мороженного Sinkers обвинили в гомофобии
Страшная авария с автобусом в Турции: пострадали все 50 пассажиров
Могли использовать гаечный ключ: пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье
Муж Бородиной перед разводом отдыхает с первой женой
Понять и простить: британцы приютили убийцу своей дочери
МБР "Сармат": Сергей Шойгу рассказал о новом вооружении российской армии
Популярное
Общество
Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше

Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" тезисно перечислила главные моменты, которые касаются нового статуса белорусской спортсменки.

Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
Осунувшийся Семён Слепаков рассказал о лечении в карельской клинике
Наука и техника
В Греции срочно хотят еще один Бе-200. Другие самолеты не выдерживают жары
Любовь Степушова Грузия выбывает из проекта "анти-Россия" Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Новости Грузии
Грузия выбывает из проекта "анти-Россия"
Бывший СССР
08.08.08: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен"
Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной
Российский шоу-бизнес
Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников