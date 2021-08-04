Деревянко закрыл комментариии в Instagram после атаки антипривочников

Противники вакцинации не смогли простить Павлу Деревянко ролика, в котором он призывает население делать прививки от коронавируса. Агрессия антипрививочников была так велика, что артисту пришлось закрыть возможность комментирования под своим постом в социальных сетях.

В своём видео Павел призывает поступать по-взрослому, думать о себе и не только о себе, сократить дистанцию и сделать шаг.

"Быть взрослым — это прекрасно — можно делать всё по-своему. Например, нарядиться Посейдоном на свой юбилей — как я. Я очень люблю жизнь и делаю всё, чтобы она меня радовала. Вакцинация помогает жить спокойно и свободно. Проверьте противопоказания!" — написал Деревянко в своём посте.

Люди, недоверчиво относящиеся к прививкам, затравили артиста за его призыв социального характера.

Павел закрыл комментарии под постом, который вызвал такой шквал агрессии.

Недовольные продолжили упрекать артиста уже в его новой публикации, которая не имеет никакого отношения к прививкам.

"Павел, что вы не как взрослый человек себя ведёте? Зачем комментарии закрыли? Или правда глаза колет? Позор!" — негодовали антипривочники.

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